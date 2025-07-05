Верес и Колос проводят контрольный матч. Стартовые составы

«Верес» и «Колос» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона проводят в Украине. Спарринг с «Колосом» станет для команды Олега Шандрука вторым в летнее межсезонье.

Первый контрольный матч на летних учебно-тренировочных сборах «Верес» сыграл с тернопольской «Нивой». По договоренности команды провели на поле 120 минут. В итоге «Верес» одержал победу со счетом 3:0.

В прошлом сезоне «Верес» занял девятое место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 36 очков в 30 матчах (9 побед, 9 ничьих и 12 поражений).

«Колос» прошлый сезон завершил на десятом месте турнирной таблицы УПЛ. Команда набрала одинаковое количество очков с «Вересом», но уступил клубу из Ровно по дополнительным показателямю

Команда Руслана Костышина уже сыграла один спарринг. «Колос» встречался с «Викторией» (Сумы) из Первой лиги и проиграл со счетом 0:1.