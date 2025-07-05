Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины

Английский «Ньюкасл» принял решение прекратить борьбу за трансфер защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного.

«Сороки» пытались договориться о переходе 22-летнего футболиста, но проиграли конкуренцию французскому ПСЖ. На данный момент известно, что украинец планирует перебраться в состав парижского клуба.

По этой причине «Ньюкасл» выбыл из гонки и сконцентрируется на подписании другого центрального защитника – в Англии заинтересованы в услугах Джорджо Скальвини.

21-летний итальянский футболист выступает за «Аталанту», но готов попробовать свои силы в Премьер-лиги. «Сороки» намерены оформить переход защитника за 30 млн фунтов стерлингов.

Скальвини присоединился к первой команде «Аталанты» в июле 2021 года. В сезоне 2024/25 провел на поле всего восемь матчей из-за разрыва крестообразной связки колена. Кроме того, талантливый итальянец не мог играть из-за травмы плеча.