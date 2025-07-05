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  4. Тарас МИХАВКО: «Набираем кондиции и готовимся к важным играм»
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 18:08 |
77
0

Тарас МИХАВКО: «Набираем кондиции и готовимся к важным играм»

Защитник «бело-синих» пообщался с клубной пресс-службой

05 июля 2025, 18:08 |
77
0
Тарас МИХАВКО: «Набираем кондиции и готовимся к важным играм»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал о старте подготовки «бело-синих» к новому сезону. Защитник назвал самый тяжелый момент на тренировках.

– Группа сборников присоединилась к партнерам на сборах, уже третий день тренируетесь вместе со всеми. Какое настроение, как себя чувствуете?

- После сборной у нас был небольшой отпуск, и сейчас с отличным настроением вернулись в расположение команды. Все рады видеть друг друга, потихоньку втягиваемся в тренировочный процесс, поскольку приступили к подготовке чуть позже. Сейчас уже третий день выполняем беговую работу, понемногу набираем физические кондиции и готовимся к важным играм.

- Отпуск был короче, чем у других игроков. Удалось ли отдохнуть?

– В принципе, хватило. Через десять дней съездил к родителям в село. В селе всегда есть работа, поэтому помогал родителям, чем мог.

- У вас много беговой работы – наверное, самое приятное для футболистов. Как справляться с нагрузками?

- Это сборы, подготовка к сезону, так что мы должны выполнять эти упражнения, чтобы на поле было легче в физическом плане. Так сказать, закладываем фундамент. Конечно, работа не из приятных, но ее тоже нужно выполнять.

– Сегодня был один из самых тяжелых тестов – Yo-Yo или бип-тест. Справился ли с ним?

– В общем, результат хороший. В прошлый раз в 30 секунд больше пробег. На этот раз не хватило буквально 15 секунд для круглого числа, так что есть над чем работать.

- После этого был теннис-бол - упражнение, которое любят футболисты...

– Приятно играть в теннис-бол, и приятно побеждать в нем. Сегодня моя команда одержала победу, и особенно приятно было обыграть наших соперников, которые перед противостоянием сказали очень много слов (улыбается).

– Морально удалось восстановиться после чемпионата Европы? Уже полностью переключился на клубные дела?

– Да, конечно. Я готов и хочу добиться максимальных результатов с командой. Работаем и с нетерпением ждем как официальных матчей, так и товарищеских спаррингов.

– Над эмблемой появилась третья звезда. Это прибавляет ответственности?

– Да, конечно, это история, в которую мы попали. Приятно, тем более это не рядовое чемпионство, а юбилейное – 30-е. Большая честь и гордость играть за такой клуб.

– Европейские эксперты часто тебя вносят в рейтинги лучших молодых футболистов. Следишь ли ты за подобными рейтингами?

– Не слежу, в принципе. Бывает, родители или друзья мне говорят о чем-то подобном, но сам специально не отслеживаю подобные новости. В то же время, не принимаю особое внимание подобные рейтинги, потому что не считаю это каким-то большим достижением. Есть над чем работать, развиваться, а на подобные признания экспертов стараюсь особого внимания не обращать

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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