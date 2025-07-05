«Несправедливо». Дебютант УПЛ подаст апелляцию на решение КДК УАФ
Станислав Майзус завил, что «Полтава» готовится оспорить решение КДК УАФ
Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус отреагировал на решение КДК УАФ, решившего наказать дебютанта Украинской Премьер-лиги солидным штрафом.
– Могли бы вы прокомментировать вчерашнее решение КДК УАФ о штрафе для СК «Полтава» из-за предоставления недостоверной информации в процессе аттестации?
- Готовим апелляцию на решение КДК по штрафу, ведь считаем решение несправедливым.
– То есть ваш клуб отрицает, что предоставлял недостоверную информацию? С чем именно не согласны?
– Мы еще не получили мотивировочной части решения, – сказал Майзус.
Ранее сообщалось, что новичок Украинской Премьер-лиги намерен построить современный стадион
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