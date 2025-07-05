«Несправедливо». Дебютант УПЛ подаст апелляцию на решение КДК УАФ

Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус отреагировал на решение КДК УАФ, решившего наказать дебютанта Украинской Премьер-лиги солидным штрафом.

– Могли бы вы прокомментировать вчерашнее решение КДК УАФ о штрафе для СК «Полтава» из-за предоставления недостоверной информации в процессе аттестации?

- Готовим апелляцию на решение КДК по штрафу, ведь считаем решение несправедливым.

– То есть ваш клуб отрицает, что предоставлял недостоверную информацию? С чем именно не согласны?

– Мы еще не получили мотивировочной части решения, – сказал Майзус.

Ранее сообщалось, что новичок Украинской Премьер-лиги намерен построить современный стадион