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  4. «Несправедливо». Дебютант УПЛ подаст апелляцию на решение КДК УАФ
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 12:37 |
576
1

«Несправедливо». Дебютант УПЛ подаст апелляцию на решение КДК УАФ

Станислав Майзус завил, что «Полтава» готовится оспорить решение КДК УАФ

05 июля 2025, 12:37 |
576
1
«Несправедливо». Дебютант УПЛ подаст апелляцию на решение КДК УАФ
ФК Полтава. Станислав Майзус

Исполнительный директор «Полтавы» Станислав Майзус отреагировал на решение КДК УАФ, решившего наказать дебютанта Украинской Премьер-лиги солидным штрафом.

– Могли бы вы прокомментировать вчерашнее решение КДК УАФ о штрафе для СК «Полтава» из-за предоставления недостоверной информации в процессе аттестации?

- Готовим апелляцию на решение КДК по штрафу, ведь считаем решение несправедливым.

– То есть ваш клуб отрицает, что предоставлял недостоверную информацию? С чем именно не согласны?

– Мы еще не получили мотивировочной части решения, – сказал Майзус.

Ранее сообщалось, что новичок Украинской Премьер-лиги намерен построить современный стадион

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Станислав Майзус КДК УАФ штрафы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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MIRRA
Чувак не відповів на жодне питання... Який смисл твакого інтерв'ю?
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