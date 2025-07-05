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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус бесплатно подписал обидчика сборной Украины
Италия
05 июля 2025, 11:40 |
238
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус бесплатно подписал обидчика сборной Украины

Джонатан Дэвид подписал контракт на пять лет с туринским клубом

05 июля 2025, 11:40 |
238
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус бесплатно подписал обидчика сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Форвард французского «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

25-летний футболист подписал контракт с итальянским «Ювентусом». Стороны договорились о сотрудничестве на пять лет. Дэвид перебрался в чемпионат Италии на правах свободного агента, так как у него завершился срок соглашения с «Лиллем».

В сезоне 2024/25 Джонатан провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 45 млн евро.

Стоит отметить, что Дэвид хорошо знаком украинским болельщикам – в матче товарищеского турнира Canadian Shield оформил дубль в ворота «сине-желтой» команды. В июне подопечные Реброва уступили Канаде со счетом 2:4.

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Ювентус Лилль Джонатан Дэвид трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Ювентус
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