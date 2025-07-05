ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус бесплатно подписал обидчика сборной Украины
Джонатан Дэвид подписал контракт на пять лет с туринским клубом
Форвард французского «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
25-летний футболист подписал контракт с итальянским «Ювентусом». Стороны договорились о сотрудничестве на пять лет. Дэвид перебрался в чемпионат Италии на правах свободного агента, так как у него завершился срок соглашения с «Лиллем».
В сезоне 2024/25 Джонатан провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 45 млн евро.
Стоит отметить, что Дэвид хорошо знаком украинским болельщикам – в матче товарищеского турнира Canadian Shield оформил дубль в ворота «сине-желтой» команды. В июне подопечные Реброва уступили Канаде со счетом 2:4.
Jonathan David is a 🆕 Juventus player! 🇨🇦⚪️⚫️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 4, 2025
𝙄𝘾𝙀𝙈𝘼𝙉 ❄️ pic.twitter.com/bzp0RQJMSS— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 4, 2025
July 4, 2025
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