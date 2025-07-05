Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал, как команда хочет усилиться.

– Василий Анатольевич, сильно ли будет изменен состав по сравнению с прошлым сезоном?

– У нас есть несколько футболистов, которых мы подписали, но есть и исполнители, пребывающие на просмотре. Но при этом я не сторонник того, чтобы полностью менять состав. Думаю, мы ограничимся порядок шести-семи игроков. Попытаемся усилить каждую линию своей команды, поскольку по качеству футболистов требования первой лиги и УПЛ заметно отличаются. Хотя важно, чтобы не было перебора по новым людям, поскольку за короткое время такую команду очень сложно привести к общему знаменателю.

– А вообще, какие позиции у «Кудровки» наиболее горячие?

– Как я уже сказал, мы хотим увидеть новых игроков в каждой линии, но именно тех, которые усилят «Кудровку». Они должны быть качественнее тех, кто у нас на контракте. Но здесь не все так просто, есть ведь запросы игроков по контракту, но есть и финансовые возможности клуба…