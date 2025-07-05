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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
Франция
05 июля 2025, 11:27 |
591
0

ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований

«Мартиг» отправлен в региональную лигу из-за отсутствия необходимых документов

05 июля 2025, 11:27 |
591
0
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Мартиг

Французский футбольный клуб «Мартиг» был исключен из всех национальных соревнований – такое решение было принято DNCG, который контролирует финансовое состояние команд в чемпионате.

«Мартиг» будет отправлен в региональную лигу, где сыграет впервые за 55 лет. В сезоне 2024/26 команда заняла 17-е место в Лиге 2 и покинула второй по силе дивизион Франции.

«Мартиг» был исключен из всех национальных соревнований финансовым надзорным органом французского футбола, и теперь, как ожидается, впервые за 55 лет вернется в региональный футбол. Решение, объявленное в пятницу после виртуального слушания, знаменует собой резкое падение для южного клуба, который в прошлом сезоне играл в Лиге 2.

DNCG сослался на неспособность клуба предоставить как требуемую документацию, так и доказательства предварительного финансирования на сезон 2025/26.

Несмотря на возможность апелляции, федеральная комиссия DNCG FFF вернула «Мартиг» обратно в региональную лигу, где уже играет их резервная команда. Это фактически означает конец текущей профессиональной структуры клуба и возвращение к ассоциативной модели», – сообщили во Франции.

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Николай Титюк Источник
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