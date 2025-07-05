Шаблий переманил бывшего топ-менеджера клуба УПЛ в ProStar

Бывший топ-менеджер «Александрии» Иван Телько, ушедший из клуба после исторического сезона в Украинской Премьер-лиге, нашел новую работу.

По информации источника, Телько сейчас работает в агентской компании Prostar, руководителем которой является Вадим Шаблий. Никаких подробностей не сообщается.

Только занимал должность спортивного директора Александрии с июля 2024 года. До этого функционер работал в структуре СК Днепр-1. Во время работы Ивана в Александрии клуб провел лучший сезон в истории, финишировав на второй позиции УПЛ.

Ранее сообщалось, что Александрия подписала экс-голкипера юношеской сборной Украины