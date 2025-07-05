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  4. Шаблий переманил бывшего топ-менеджера клуба УПЛ в ProStar
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 10:59 | Обновлено 05 июля 2025, 11:00
366
0

Шаблий переманил бывшего топ-менеджера клуба УПЛ в ProStar

Иван Телько нашел новую работу

05 июля 2025, 10:59 | Обновлено 05 июля 2025, 11:00
366
0
Шаблий переманил бывшего топ-менеджера клуба УПЛ в ProStar
Instagram. Иван Телько

Бывший топ-менеджер «Александрии» Иван Телько, ушедший из клуба после исторического сезона в Украинской Премьер-лиге, нашел новую работу.

По информации источника, Телько сейчас работает в агентской компании Prostar, руководителем которой является Вадим Шаблий. Никаких подробностей не сообщается.

Только занимал должность спортивного директора Александрии с июля 2024 года. До этого функционер работал в структуре СК Днепр-1. Во время работы Ивана в Александрии клуб провел лучший сезон в истории, финишировав на второй позиции УПЛ.

Ранее сообщалось, что Александрия подписала экс-голкипера юношеской сборной Украины

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Иван Телько Вадим Шаблий Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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