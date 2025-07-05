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  4. Ливерпуль принял важное решение после трагической смерти Диоги Жоты
Англия
05 июля 2025, 10:46 |
1645
1

Ливерпуль принял важное решение после трагической смерти Диоги Жоты

Руководство «красных» финансово поможет семье погибшего футболиста

05 июля 2025, 10:46 |
1645
1
Ливерпуль принял важное решение после трагической смерти Диоги Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Руководство английского «Ливерпуля» приняло решение финансово поддержать близких португальского форварда Диогу Жоты, трагически погибшего в автокатастрофе.

По информации СМИ, Родина Диогу Жоты получит от Ливерпуля полный объем выплат по контракту, который действовал бы еще два года. Таким образом, семья португальца получит еще около 17 миллионов евро, которые игрок должен заработать в мерсисайдском клубе.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Салах принял срочное решение после трагической гибели Диоги Жоты

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Диогу Жота смерть автокатастрофа Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Daily Record
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Комментарии 1
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vitaha33
З дитинства вболівав за МЮ, але останні роки, у свідомому віці, серце схиляється до Лівера. Це дуже красивий поступок!!!
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