Ливерпуль принял важное решение после трагической смерти Диоги Жоты

Руководство английского «Ливерпуля» приняло решение финансово поддержать близких португальского форварда Диогу Жоты, трагически погибшего в автокатастрофе.

По информации СМИ, Родина Диогу Жоты получит от Ливерпуля полный объем выплат по контракту, который действовал бы еще два года. Таким образом, семья португальца получит еще около 17 миллионов евро, которые игрок должен заработать в мерсисайдском клубе.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Салах принял срочное решение после трагической гибели Диоги Жоты