ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала украинского футболиста

Украинский защитник Дмитрий Махнев получил дисквалификацию на один год – сообщили на официальном сайте УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) рассмотрел материалы о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ 29-летним футболистом и принял следующее решение:

«Запретить Дмитрию Махневу осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на 1 (один) год (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ. С этого срока отстранить на 6 (шесть) месяцев условно с испытательным сроком 1 (один) год).

Защитник нарушил правило, согласно которому лицам, участвующим в соревнованиях или в их организации, запрещается участвовать прямо, косвенно или иным образом в деятельности, связанной с букмекерскими ставками, тотализатором, азартными играми, лотереями, подобными мероприятиями или операциями, имеющими связь.

Махнев провел последние полгода в составе клуба Первой лиги – сыграл семь матчей за «Феникс-Мариуполь». Контракт защитника с командой истек 30 июня, после чего Дмитрий получил статус свободного агента.