ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ

Гамбийский вингер Саик Чорр, который находился на просмотре в ровенском Вересе, еще имеет шанс подписать контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, 18-летний гамбиец находится на пересмотре в расположении черкасского ЛНЗ, может усилить юношескую команду «фиолетовых», которую недавно возглавил Виталий Шумский.

Сообщается, что дальнейшая судьба игрока зависит от того, как он проявит себя на следующих тренировках — это позволит тренерскому штабу оценить его перспективы.

Ранее сообщалось, что Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ