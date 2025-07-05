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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 11:42 | Обновлено 05 июля 2025, 11:43
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0

ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ

Саик Чорр находится на просмотре в черкасском клубе

05 июля 2025, 11:42 | Обновлено 05 июля 2025, 11:43
190
0
ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ
Instagram. Саик Чорр

Гамбийский вингер Саик Чорр, который находился на просмотре в ровенском Вересе, еще имеет шанс подписать контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, 18-летний гамбиец находится на пересмотре в расположении черкасского ЛНЗ, может усилить юношескую команду «фиолетовых», которую недавно возглавил Виталий Шумский.

Сообщается, что дальнейшая судьба игрока зависит от того, как он проявит себя на следующих тренировках — это позволит тренерскому штабу оценить его перспективы.

Ранее сообщалось, что Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы U-19 Верес Ровно Виталий Шумский
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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