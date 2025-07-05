ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ
Саик Чорр находится на просмотре в черкасском клубе
Гамбийский вингер Саик Чорр, который находился на просмотре в ровенском Вересе, еще имеет шанс подписать контракт с клубом Украинской Премьер-лиги.
По информации источника, 18-летний гамбиец находится на пересмотре в расположении черкасского ЛНЗ, может усилить юношескую команду «фиолетовых», которую недавно возглавил Виталий Шумский.
Сообщается, что дальнейшая судьба игрока зависит от того, как он проявит себя на следующих тренировках — это позволит тренерскому штабу оценить его перспективы.
Ранее сообщалось, что Рух недоволен возможным переходом одного из игроков в ЛНЗ
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