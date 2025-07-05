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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 10:21 |
1109
0

Ворсклу покинет футболист, который играл за полтавский клуб с 2012 года

Защитник Игорь Пердута не смог договориться с руководством о продлении сотрудничества

05 июля 2025, 10:21 |
1109
0
Ворсклу покинет футболист, который играл за полтавский клуб с 2012 года
ФК Ворскла Полтава. Игорь Пердута

Правый защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута покинет клуб после вылета в Первую лигу.

По информации источника, стороны не смогли договориться об условиях дальнейшего соглашения. По этой причине, 34-летний футболист принял решение не продлевать контракт, который заканчивается в июне 2026 года, и уйти из команды во время нынешнего трансферного окна.

На данный момент, в услугах Пердуты заинтересованы несколько команд из Премьер-лиги. Защитник думает над предложениями и пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Футболист перебрался в «Ворсклу» в 2012 году из киевской «Оболони» и с тех пор провел 343 матча на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал 33 результативные передачи. Ориентировочная стоимость защитника составляет 100 тысяч евро.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова. Его место занял известный иностранный специалист Желько Любенович.

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Ворскла Полтава Игорь Пердута трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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