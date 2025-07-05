Источник: Александрия подписала экс-голкипера юношеской сборной Украины

Александрия усилила вратарское звено, подписав перспективного украинского голкипера Александра Харечка. Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, этим летом Харечко стал свободным агентом и заключил с Александрией контракт на три года. О финансовых деталях личного контракта голкипера с клубом не сообщается.

В своей непродолжительной карьере юный вратарь выступал за юношеские команды Руха, в частности, Рух-2, а также защищал цвета сборной Украины U-17.

Ранее сообщалось, что Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии