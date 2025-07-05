Источник: Александрия подписала экс-голкипера юношеской сборной Украины
Александр Харечко сменил клубную прописку
Александрия усилила вратарское звено, подписав перспективного украинского голкипера Александра Харечка. Об этом пишет Футбол 24.
По информации источника, этим летом Харечко стал свободным агентом и заключил с Александрией контракт на три года. О финансовых деталях личного контракта голкипера с клубом не сообщается.
В своей непродолжительной карьере юный вратарь выступал за юношеские команды Руха, в частности, Рух-2, а также защищал цвета сборной Украины U-17.
Ранее сообщалось, что Александрия нацелилась на подписание правого вингера из Бразилии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юный вингер выступил против продажи Марка Касадо
Египтянин прервал отпуск и возвращается в Англию