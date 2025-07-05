Бразильцы переписывают рекорды клубного чемпионата мира
В первом матче четвертьфинала голы в составе обеих команд забивали только представители Бразилии
В первом четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Флуминенсе победил Аль-Хиляль со счетом 2:1.
В составе обеих команд голы забивали сугубо бразильцы.
Матеус Мартинелли стал 20-м бразильским бомбардиром на турнире. Это наибольшее количество среди всех наций, которые представлены на чемпионате.
Маркос Леонардо догнал Анхеля Ди Марию в списке лучших бомбардиров нынешнего КЧС (по 4 забитых гола).
В составе Аль-Хиляля и Флуминенсе бразильские футболисты забили суммарно по 5 мячей на турнире. Лишь бразильцы Фламенго забили больше (6).
Вратарь Флуминенсе Фабио стал вторым самым старшим игроком клубных чемпионатов мира, квалифицировавшимся в полуфинал турнира:
- 44 года и 10 месяцев – Оскар Перес (2017, Пачука)
- 44 года и 9 месяцев – Фабио (2025, Флуминенсе)
Флуминенсе стал вторым клубом после ПСЖ, победившего команду Симоне Индзаги в международном матче в 2025 году. Правда, парижане победили уже бывший клуб итальянца – Интер.
🇭🇺 ¡OTRA VEZ FLU!— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 4, 2025
🔥⚽️ Triunfazo de @FluminenseFC, que está entre los cuatro mejores del @FIFACWC.
⭐ CONMEBOL #Libertadores #GloriaEterna #FIFACWC pic.twitter.com/nrjek72be3
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