Бразильцы переписывают рекорды клубного чемпионата мира

В первом четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Флуминенсе победил Аль-Хиляль со счетом 2:1.

В составе обеих команд голы забивали сугубо бразильцы.

Матеус Мартинелли стал 20-м бразильским бомбардиром на турнире. Это наибольшее количество среди всех наций, которые представлены на чемпионате.

Маркос Леонардо догнал Анхеля Ди Марию в списке лучших бомбардиров нынешнего КЧС (по 4 забитых гола).

В составе Аль-Хиляля и Флуминенсе бразильские футболисты забили суммарно по 5 мячей на турнире. Лишь бразильцы Фламенго забили больше (6).

Вратарь Флуминенсе Фабио стал вторым самым старшим игроком клубных чемпионатов мира, квалифицировавшимся в полуфинал турнира:

44 года и 10 месяцев – Оскар Перес (2017, Пачука)

44 года и 9 месяцев – Фабио (2025, Флуминенсе)

Флуминенсе стал вторым клубом после ПСЖ, победившего команду Симоне Индзаги в международном матче в 2025 году. Правда, парижане победили уже бывший клуб итальянца – Интер.