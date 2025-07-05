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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 09:06 |
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Бразильцы переписывают рекорды клубного чемпионата мира

В первом матче четвертьфинала голы в составе обеих команд забивали только представители Бразилии

05 июля 2025, 09:06 |
520
0
Бразильцы переписывают рекорды клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine.

В первом четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Флуминенсе победил Аль-Хиляль со счетом 2:1.

В составе обеих команд голы забивали сугубо бразильцы.

Матеус Мартинелли стал 20-м бразильским бомбардиром на турнире. Это наибольшее количество среди всех наций, которые представлены на чемпионате.

Маркос Леонардо догнал Анхеля Ди Марию в списке лучших бомбардиров нынешнего КЧС (по 4 забитых гола).

В составе Аль-Хиляля и Флуминенсе бразильские футболисты забили суммарно по 5 мячей на турнире. Лишь бразильцы Фламенго забили больше (6).

Вратарь Флуминенсе Фабио стал вторым самым старшим игроком клубных чемпионатов мира, квалифицировавшимся в полуфинал турнира:

  • 44 года и 10 месяцев – Оскар Перес (2017, Пачука)
  • 44 года и 9 месяцев – Фабио (2025, Флуминенсе)

Флуминенсе стал вторым клубом после ПСЖ, победившего команду Симоне Индзаги в международном матче в 2025 году. Правда, парижане победили уже бывший клуб итальянца – Интер.

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клубный чемпионат мира по футболу Флуминенсе Аль-Хиляль статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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