Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему «горняки» решили прекратить сотрудничество с Марино Пушичем, покинувшим расположение клуба после завершения прошлого сезона.

– Трудно работать два года в условиях войны, много поездок и расходов. После завоевания кубка (Украины ред.) мы сели за стол и договорились, что лучше разойтись.

Настала усталость, но Марино Пушич – большой тренер, который принес нам четыре трофея, и я ему только могу быть благодарен. Здесь наш путь не закончился, но война просто уносит много энергии, и с этим трудно справляться. Я им безгранично благодарен. Было трудно расставаться с этими людьми, ведь все мои близкие друзья, особенно Марио Станич.

– Сколько такое положение забирает энергии, истощает?

– Очень сильно истощает, особенно ментально и психологически. Но мы сильны, работаем лучшее, что можем, и не имеем права жаловаться, – сказал Срна.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

К новому сезону Шахтер готовится под руководством турецкого специалиста Арды Турана, который и заменил Марино Пушича в должности главного тренера «горняков». Босниец сейчас находится без работы.

Ранее Дарио Срна подверг критике условия проведения клубного чемпионата мира, сравнив этот турнир с Украинской Премьер-лигой.