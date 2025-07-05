ФОТО. Экс-напарник Шевченко по Милану: опухоль в 11 лет и трагедия с женой

Алешандре Пато, бывший партнер Андрея Шевченко в «Милане», сейчас ощущает только благодарность и мир в своем сердце.

Несмотря на 35 лет, он сохранил ту же энергию, с которой приехал в Милан в 18 лет.

Пато преодолел множество трудностей, включая травмы.

В 11 лет он столкнулся с опухолью на руке, которая могла привести к ампутации, но благодаря вере и поддержке семьи ему удалось победить недуг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Позже, на пути к большим достижениям, бразильца ждала новая трагедия — вместе с женой Ребеккой они долго пытались завести ребенка, пережив несколько потерянных беременностей, но, несмотря на трудности, их надежда все же осуществилась.

В 17 лет Пато выиграл клубный чемпионат мира.

После этого он присоединился к «Милану», где стал звездой и многому научился у Шевченко.

Однако травмы ограничили его карьеру, и он вернулся в Бразилию, где Алешандре играл за «Коринтианс» и «Сан-Паулу».