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05 июля 2025, 04:35 |
290
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ФОТО. Экс-напарник Шевченко по Милану: опухоль в 11 лет и трагедия с женой

Алешандре Пато преодолел травмы и жизненные трудности, чтобы стать звездой футбола

05 июля 2025, 04:35 |
290
0
ФОТО. Экс-напарник Шевченко по Милану: опухоль в 11 лет и трагедия с женой
Instagram. Алешандре Пато, Роналдиньо и Анчелотти

Алешандре Пато, бывший партнер Андрея Шевченко в «Милане», сейчас ощущает только благодарность и мир в своем сердце.

Несмотря на 35 лет, он сохранил ту же энергию, с которой приехал в Милан в 18 лет.

Пато преодолел множество трудностей, включая травмы.

В 11 лет он столкнулся с опухолью на руке, которая могла привести к ампутации, но благодаря вере и поддержке семьи ему удалось победить недуг.

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Позже, на пути к большим достижениям, бразильца ждала новая трагедия — вместе с женой Ребеккой они долго пытались завести ребенка, пережив несколько потерянных беременностей, но, несмотря на трудности, их надежда все же осуществилась.

В 17 лет Пато выиграл клубный чемпионат мира.

После этого он присоединился к «Милану», где стал звездой и многому научился у Шевченко.

Однако травмы ограничили его карьеру, и он вернулся в Бразилию, где Алешандре играл за «Коринтианс» и «Сан-Паулу».

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фото Алешандре Пато lifestyle Андрей Шевченко Милан
Максим Лапченко Источник: Instagram
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