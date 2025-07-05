СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 ПСЖ – Бавария
23:00 Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд
ТЕННИС
13:00 Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро
16:30 Людмила Киченок / Эллен Перес – Магда Линетт / Бернарда Пера
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