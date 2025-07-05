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05 июля 2025, 04:24 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 июля 2025, 04:24 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В субботу, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 ПСЖ – Бавария

Ggbet 2.28 – 3.75 – 3.12

23:00 Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

Ggbet 1.64 – 4.36 – 5.32

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро

Ggbet 1.51 – 2.81

16:30 Людмила Киченок / Эллен Перес – Магда Линетт / Бернарда Пера

Ggbet 1.46 – 2.65

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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