СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля

В субботу, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 ПСЖ – Бавария

2.28 – 3.75 – 3.12

23:00 Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

1.64 – 4.36 – 5.32

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро

1.51 – 2.81

16:30 Людмила Киченок / Эллен Перес – Магда Линетт / Бернарда Пера

1.46 – 2.65

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