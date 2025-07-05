Л. Киченок / Перес – Линетт/ Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона-2025
5 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В 1/16 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США). Поединок состоится третьим запуском на корте №18 после игры Чилич – Муньяр. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в третьем раунде поборется против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.
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