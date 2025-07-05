5 июля, в третьем круге Уимблдона, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Джессика Бузас Манейро (WTA 62).

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

На этом Уимблдоне, украинка провела два разных матчах, сначала она сильно отыграла против Коко Гауфф, выбив вторую ракетку мира из турнира – 7:6, 6:1. После такого триумфа, Ястремская чуть не уступила «нейтралке» Захаровой, уступая 5:7, 3:5, удалось взять вторую партию 7:5. В третьем решающем сете Даяна вела 3:0, но позволила сопернице сделать камбэк. В итоге удалось победить только на супертай-брейке.

Украинка в этом сезоне хорошо играет на траве, она выиграла 8 матчей из 10, финал в Ноттингеме тоже прибавил уверенности, хоть и не удалось взять титул. Когда у Ястремской все получается, ее сложно остановить, против Гауфф она сыграла хорошо, хотя и соперница не показала свой лучший теннис.

Сетка пока не выглядит сложной, потенциальной соперницей в четвертом круге может стать Касаткина или Самсонова, только в четвертьфинале могут попасться потенциальные Свентек и Рыбакина, хотя еще надо пройти неуступчивую испанку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Джессика Бузас Манейро

Испанская спортсменка является неплохим середняком мирового тенниса, она пытается играть на топ-турнирах. Бузас Манейро проводит не самый яркий сезон, в рейтинге она потеряла восемь позиций, какие-то значимые результаты сложно выделить.

В первом круге удалось обыграть немку Эллу Зайдель – 6:3, 3:2, после чего соперница снялась с матча. Свой второй матч спортсменка провела против опытной американки Софии Кенин. Несмотря на статус андердога, испанка одержала 6:1, 7:6.

В этом сезоне Бузас Манейро провела 32 матча, в которых одержала 17 побед. Теннисистка уже неплохо для себя сыграла, особого прорыва от нее ждать не стоит.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки ранее между собой никогда не играли. Украинка считается небольшим фаворитом, но ей явно не хватает стабильности. Ястремская должна владеть преимуществом в этом матче, однако, многое будет зависеть от состояния спортсменок.

Ставка на победу Даяны с форой -2,5 гейма выглядит вполне рабочей. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,68.