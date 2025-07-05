Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 5 июля

5 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также будут доиграны поединки второго круга в парных.

В субботу из украинок сыграют две теннисистки: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Расписание матчей Украинок на Уимблдоне-2025 на 5 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №16. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №18. 3-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Магда Линетт / Бернарда Пера