Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 5 июля
В субботу из представительниц Украины сыграют Даяна и Людмила Киченок
5 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также будут доиграны поединки второго круга в парных.
В субботу из украинок сыграют две теннисистки: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.
Расписание матчей Украинок на Уимблдоне-2025 на 5 июля
Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №16. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро
Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №18. 3-й запуск (не ранее 16:30)
Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Магда Линетт / Бернарда Пера
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