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  4. Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 5 июля
Уимблдон
05 июля 2025, 02:53 |
42
0

Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 5 июля

В субботу из представительниц Украины сыграют Даяна и Людмила Киченок

05 июля 2025, 02:53 |
42
0
Когда играет Ястремская? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 5 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также будут доиграны поединки второго круга в парных.

В субботу из украинок сыграют две теннисистки: Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Расписание матчей Украинок на Уимблдоне-2025 на 5 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №16. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №18. 3-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Магда Линетт / Бернарда Пера

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Уимблдон-2025 расписание Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро Людмила Киченок Эллен Перес Магда Линетт Бернарда Пера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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