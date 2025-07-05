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Греция
05 июля 2025, 02:59 | Обновлено 05 июля 2025, 03:39
48
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон продлил контракт с клубом ПАОК на один сезон

Ранее бразильский хавбек играл за Металлист и Шахтер

05 июля 2025, 02:59 | Обновлено 05 июля 2025, 03:39
48
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон продлил контракт с клубом ПАОК на один сезон
ФК ПАОК. Тайсон

Бразильский хавбек Тайсон продлил контракт с греческим клубом ПАОК.

Новый контракт 37-летнего полузащитника будет действовать до конца сезона 2025/26.

В минувшем сезоне Тайсон сыграл за ПАОК 42 матча и забил 7 мячей, если учитывать все турниры.

Ранее бразильский хавбек играл за харьковский Металлист (2010–2013) и донецкий Шахтер (2013–2021).

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Тайсон ПАОК чемпионат Греции по футболу продление контракта
Николай Степанов Источник: ФК ПАОК
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