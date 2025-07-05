Греция05 июля 2025, 02:59 | Обновлено 05 июля 2025, 03:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон продлил контракт с клубом ПАОК на один сезон
Ранее бразильский хавбек играл за Металлист и Шахтер
05 июля 2025, 02:59 | Обновлено 05 июля 2025, 03:39
48
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Бразильский хавбек Тайсон продлил контракт с греческим клубом ПАОК.
Новый контракт 37-летнего полузащитника будет действовать до конца сезона 2025/26.
В минувшем сезоне Тайсон сыграл за ПАОК 42 матча и забил 7 мячей, если учитывать все турниры.
Ранее бразильский хавбек играл за харьковский Металлист (2010–2013) и донецкий Шахтер (2013–2021).
#ContractExtension He is back! #Taison2026 ⚫️⚪️#PAOK #OurWay #PAOKFamily pic.twitter.com/GV9x1cpELX— PAOK FC (@PAOK_FC) July 4, 2025
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