ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон продлил контракт с клубом ПАОК на один сезон

Бразильский хавбек Тайсон продлил контракт с греческим клубом ПАОК.

Новый контракт 37-летнего полузащитника будет действовать до конца сезона 2025/26.

В минувшем сезоне Тайсон сыграл за ПАОК 42 матча и забил 7 мячей, если учитывать все турниры.

Ранее бразильский хавбек играл за харьковский Металлист (2010–2013) и донецкий Шахтер (2013–2021).