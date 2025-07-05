ФОТО. Сексуальная девушка лидера Челси будоражит своими луками
Коул Палмер готовится к важному матчу при поддержке возлюбленной
Коул Палмер, получивший 10-й номер в «Челси», готовится к четвертьфиналу клубного чемпионата мира-2025.
Лондонский клуб — один из фаворитов турнира, а «Палмейрас» в сетке — относительно удобный соперник.
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Его девушка Конни Грейс поддерживает футболиста прямо в Майами, ожидая от него голов уже два месяца.
Пара познакомилась в 17 лет, когда Коул начинал карьеру в «Манчестер Сити».
Во время КЧМ-2025 Конни привлекает внимание яркими выходами на улицах Майами.
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