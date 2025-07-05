Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сексуальная девушка лидера Челси будоражит своими луками
Другие новости
05 июля 2025, 01:45 |
437
0

ФОТО. Сексуальная девушка лидера Челси будоражит своими луками

Коул Палмер готовится к важному матчу при поддержке возлюбленной

05 июля 2025, 01:45 |
437
0
ФОТО. Сексуальная девушка лидера Челси будоражит своими луками
Instagram. Конни Грейс, девушка Коула Палмера

Коул Палмер, получивший 10-й номер в «Челси», готовится к четвертьфиналу клубного чемпионата мира-2025.

Лондонский клуб — один из фаворитов турнира, а «Палмейрас» в сетке — относительно удобный соперник.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Его девушка Конни Грейс поддерживает футболиста прямо в Майами, ожидая от него голов уже два месяца.

Пара познакомилась в 17 лет, когда Коул начинал карьеру в «Манчестер Сити».

Во время КЧМ-2025 Конни привлекает внимание яркими выходами на улицах Майами.

По теме:
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Флуминенсе в полуфинале?
ФОТО. Тони Кроос впечатляет своим увлечением после завершения карьеры
Назван лучший игрок в матче КЧМ между Флуминенсе и Аль-Хиляль
фото lifestyle девушки Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Футбол | 05 июля 2025, 00:56 0
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира
Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира

Поединок состоится 5 июля в 04:00 по Киеву

Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Футбол | 04 июля 2025, 09:04 9
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется

Тренеры, которые в свое время работали с Ильей Забарным, высказались о его возможной смене клуба

Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04.07.2025, 08:18
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Футбол | 04.07.2025, 20:52
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Теннис | 04.07.2025, 04:41
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
03.07.2025, 05:14 1
Футбол
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 07:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем