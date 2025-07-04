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04 июля 2025, 23:45 | Обновлено 04 июля 2025, 23:46
1041
0

ФОТО. Футболист Барселоны отдыхает с эффектной блондинкой

Фермин Лопес проводит отпуск со своей возлюбленной

04 июля 2025, 23:45 | Обновлено 04 июля 2025, 23:46
1041
0
ФОТО. Футболист Барселоны отдыхает с эффектной блондинкой
Instagram. Фермин Лопес и Берта Гальярдо

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес отдыхает со своей девушкой Бертой Гальярдо в Доминиканской Республике.

Пара опубликовала совместные фото, опровергнув слухи о расставании, возникшие из-за предполагаемой измены футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Прошлым летом Берта удаляла их совместные фотографии и убрала инициалы Фермина из профиля, что породило догадки о разрыве.

Сейчас же они показывают, что у них всё хорошо.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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