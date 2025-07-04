Другие новости04 июля 2025, 23:45 | Обновлено 04 июля 2025, 23:46
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ФОТО. Футболист Барселоны отдыхает с эффектной блондинкой
Фермин Лопес проводит отпуск со своей возлюбленной
04 июля 2025, 23:45 | Обновлено 04 июля 2025, 23:46
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес отдыхает со своей девушкой Бертой Гальярдо в Доминиканской Республике.
Пара опубликовала совместные фото, опровергнув слухи о расставании, возникшие из-за предполагаемой измены футболиста.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Прошлым летом Берта удаляла их совместные фотографии и убрала инициалы Фермина из профиля, что породило догадки о разрыве.
Сейчас же они показывают, что у них всё хорошо.
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