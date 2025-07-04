ФОТО. Футболист Барселоны отдыхает с эффектной блондинкой

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес отдыхает со своей девушкой Бертой Гальярдо в Доминиканской Республике.

Пара опубликовала совместные фото, опровергнув слухи о расставании, возникшие из-за предполагаемой измены футболиста.

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Прошлым летом Берта удаляла их совместные фотографии и убрала инициалы Фермина из профиля, что породило догадки о разрыве.

Сейчас же они показывают, что у них всё хорошо.