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05 июля 2025, 23:48 |
421
1

Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?

Первое место занял Лионель Месси

05 июля 2025, 23:48 |
421
1
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.

На первом месте оказался восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, а за ним в списке сразу идет его извечный соперник Криштиану Роналду. Бронза рейтинга досталась Пеле – трехкратному чемпиону мира.

Легендарный Диего Марадона идет четвертым, а пятое место получил Йохан Кройф.

В десятку рейтинга также попали Альфредо ди Стефано, Франц Бекенбауэр, Зинедин Зидан, Роналдо, Ференц Пушкаш.

В рейтинге не нашлось места для украинцев.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Десятка лучших футболистов в истории футбола

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Пеле
  4. Диего Марадона
  5. Йохан Кройф
  6. Альфредо ди Стефано
  7. Франц Бекенбауэр
  8. Зинедин Зидан
  9. Роналдо
  10. Ференц Пушкаш
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Диего Марадона GiveMeSport Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле Йохан Кройф Франц Беккенбауэр Альфредо ди Стефано Зинедин Зидан Роналдо Ференц Пушкаш
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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