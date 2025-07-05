Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.

На первом месте оказался восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, а за ним в списке сразу идет его извечный соперник Криштиану Роналду. Бронза рейтинга досталась Пеле – трехкратному чемпиону мира.

Легендарный Диего Марадона идет четвертым, а пятое место получил Йохан Кройф.

В десятку рейтинга также попали Альфредо ди Стефано, Франц Бекенбауэр, Зинедин Зидан, Роналдо, Ференц Пушкаш.

В рейтинге не нашлось места для украинцев.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Десятка лучших футболистов в истории футбола