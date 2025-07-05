Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Первое место занял Лионель Месси
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.
На первом месте оказался восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, а за ним в списке сразу идет его извечный соперник Криштиану Роналду. Бронза рейтинга досталась Пеле – трехкратному чемпиону мира.
Легендарный Диего Марадона идет четвертым, а пятое место получил Йохан Кройф.
В десятку рейтинга также попали Альфредо ди Стефано, Франц Бекенбауэр, Зинедин Зидан, Роналдо, Ференц Пушкаш.
В рейтинге не нашлось места для украинцев.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.
Десятка лучших футболистов в истории футбола
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пеле
- Диего Марадона
- Йохан Кройф
- Альфредо ди Стефано
- Франц Бекенбауэр
- Зинедин Зидан
- Роналдо
- Ференц Пушкаш
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