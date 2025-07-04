ВИДЕО. Флуминенсе снова вышел вперед в матче КЧМ. Отличился Эркулес
За 20 минут до конца матча бразильская команда ведет в счете с Аль-Хиляль
4 июля в 22:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играют на арене Citrus Bowl в Орландо.
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Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.
Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).
ГОЛ! 2:1. Эркулес, 70 мин
70' HERCULEEEEEES! 💥— DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025
Fluminense’s hero goes for it twice, and puts Fluzão back in front! 🇭🇺🔥 pic.twitter.com/8XzEUUoszR
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