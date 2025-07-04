ВИДЕО. Флуминенсе снова вышел вперед в матче КЧМ. Отличился Эркулес

4 июля в 22:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играют на арене Citrus Bowl в Орландо.

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Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).

ГОЛ! 2:1. Эркулес, 70 мин