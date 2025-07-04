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  4. ВИДЕО. Флуминенсе снова вышел вперед в матче КЧМ. Отличился Эркулес
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 23:39 | Обновлено 04 июля 2025, 23:47
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0

ВИДЕО. Флуминенсе снова вышел вперед в матче КЧМ. Отличился Эркулес

За 20 минут до конца матча бразильская команда ведет в счете с Аль-Хиляль

04 июля 2025, 23:39 | Обновлено 04 июля 2025, 23:47
131
0
ВИДЕО. Флуминенсе снова вышел вперед в матче КЧМ. Отличился Эркулес
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июля в 22:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играют на арене Citrus Bowl в Орландо.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).

ГОЛ! 2:1. Эркулес, 70 мин

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Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Эркулес Перейра
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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