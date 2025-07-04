Гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед в матче с Аль-Хиляль

4 июля в 22:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играют на арене Citrus Bowl в Орландо.

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Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Мартинелли, 40 мин