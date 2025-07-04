Гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед в матче с Аль-Хиляль
Бразильская команда забила первый гол на 40-й минуте
4 июля в 22:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играют на арене Citrus Bowl в Орландо.
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Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.
Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0).
ГОЛ! 1:0. Мартинелли, 40 мин
40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY— DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025
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