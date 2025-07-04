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  4. Гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед в матче с Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 22:51 | Обновлено 04 июля 2025, 23:20
367
0

Гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед в матче с Аль-Хиляль

Бразильская команда забила первый гол на 40-й минуте

04 июля 2025, 22:51 | Обновлено 04 июля 2025, 23:20
367
0
Гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед в матче с Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июля в 22:00 проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играют на арене Citrus Bowl в Орландо.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0).

ГОЛ! 1:0. Мартинелли, 40 мин

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Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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