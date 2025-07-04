Джанлуиджи Буффон является рекордсменом XXI века по сухим матчам

Очередной интересный рейтинг опубликовал Transfermarkt. Известный портал подсчитал количество матчей без пропущенных голов для вратарей топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.

Во внимание принимались матчи национальных чемпионатов.

Рекордсменом в данном рейтинге является Джанлуиджи Буффон, в активе которого 263 сухих матча.

Мануэль Нойер, который играет за «Баварию» на нынешнем клубном чемпионате мира, идет третьим. В активе немца 238 матчей без пропущенных голов.

В целом десятка лучших выглядит следующим образом:

263 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

255 – Пепе Рейна (Испания)

238 – Мануэль Нойер (Германия)

231 – Петер Чех (Чехия)

204 – Самир Ханданович (Словения)

204 – Уго Льорис (Франция)

189 – Тибо Куртуа (Бельгия)

184 – Стив Манданда (Франция)

183 – Микаэль Ландро (Франция)

182 – Виктор Вальдес (Испания)