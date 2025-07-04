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  4. Джанлуиджи Буффон является рекордсменом XXI века по сухим матчам
Италия
04 июля 2025, 22:24 | Обновлено 04 июля 2025, 22:49
366
0

Джанлуиджи Буффон является рекордсменом XXI века по сухим матчам

Третьим в рейтинге идет голкипер, выступающий в клубном чемпионате мира

04 июля 2025, 22:24 | Обновлено 04 июля 2025, 22:49
366
0
Джанлуиджи Буффон является рекордсменом XXI века по сухим матчам
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Очередной интересный рейтинг опубликовал Transfermarkt. Известный портал подсчитал количество матчей без пропущенных голов для вратарей топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.

Во внимание принимались матчи национальных чемпионатов.

Рекордсменом в данном рейтинге является Джанлуиджи Буффон, в активе которого 263 сухих матча.

Мануэль Нойер, который играет за «Баварию» на нынешнем клубном чемпионате мира, идет третьим. В активе немца 238 матчей без пропущенных голов.

В целом десятка лучших выглядит следующим образом:

  • 263 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 255 – Пепе Рейна (Испания)
  • 238 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 231 – Петер Чех (Чехия)
  • 204 – Самир Ханданович (Словения)
  • 204 – Уго Льорис (Франция)
  • 189 – Тибо Куртуа (Бельгия)
  • 184 – Стив Манданда (Франция)
  • 183 – Микаэль Ландро (Франция)
  • 182 – Виктор Вальдес (Испания)
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Джанлуиджи Буффон статистика Мануэль Нойер Пепе Рейна Петр Чех Самир Ханданович Уго Льорис Тибо Куртуа Стив Манданда Микаэль Ландро Виктор Вальдес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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