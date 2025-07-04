Джанлуиджи Буффон является рекордсменом XXI века по сухим матчам
Третьим в рейтинге идет голкипер, выступающий в клубном чемпионате мира
Очередной интересный рейтинг опубликовал Transfermarkt. Известный портал подсчитал количество матчей без пропущенных голов для вратарей топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.
Во внимание принимались матчи национальных чемпионатов.
Рекордсменом в данном рейтинге является Джанлуиджи Буффон, в активе которого 263 сухих матча.
Мануэль Нойер, который играет за «Баварию» на нынешнем клубном чемпионате мира, идет третьим. В активе немца 238 матчей без пропущенных голов.
В целом десятка лучших выглядит следующим образом:
- 263 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 255 – Пепе Рейна (Испания)
- 238 – Мануэль Нойер (Германия)
- 231 – Петер Чех (Чехия)
- 204 – Самир Ханданович (Словения)
- 204 – Уго Льорис (Франция)
- 189 – Тибо Куртуа (Бельгия)
- 184 – Стив Манданда (Франция)
- 183 – Микаэль Ландро (Франция)
- 182 – Виктор Вальдес (Испания)
Kings of the clean sheets 🧤⛔️ pic.twitter.com/8w3IQUmRVW— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 4, 2025
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