Испанец, который пять раз побеждал в финалах еврокубков, завершил карьеру

Опорный испанский полузащитник Висенте Иборра принял решение завершить профессиональную карьеру и повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

«Худший момент в моей карьере и жизни – потеря нашей дочери Альмы. Вы не знаете, но ее прах находится на поле стадиона «Леванте». Просто представьте, насколько важной для меня была каждая минута, проведенная здесь», – сказал футболист.

Последним клубом испанского игрока был как раз «Леванте», где он провел последний год. Иборра играл в чемпионатах Испании, Англии и Греции – выступал за «Севилью», «Лестер», «Олимпиакос» и другие команды.

Висенте четыре раза побеждал в Лиге Европы и один раз выигрывал Лигу конференций.