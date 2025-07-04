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Испания
04 июля 2025, 22:01 |
234
0

Испанец, который пять раз побеждал в финалах еврокубков, завершил карьеру

Висенте Иборра повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет

04 июля 2025, 22:01 |
234
0
Испанец, который пять раз побеждал в финалах еврокубков, завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Висенте Иборра

Опорный испанский полузащитник Висенте Иборра принял решение завершить профессиональную карьеру и повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

«Худший момент в моей карьере и жизни – потеря нашей дочери Альмы. Вы не знаете, но ее прах находится на поле стадиона «Леванте». Просто представьте, насколько важной для меня была каждая минута, проведенная здесь», – сказал футболист.

Последним клубом испанского игрока был как раз «Леванте», где он провел последний год. Иборра играл в чемпионатах Испании, Англии и Греции – выступал за «Севилью», «Лестер», «Олимпиакос» и другие команды.

Висенте четыре раза побеждал в Лиге Европы и один раз выигрывал Лигу конференций.

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Висенте Иборра чемпионат Испании по футболу Леванте Севилья Лига Европы Лига конференций завершение карьеры
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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