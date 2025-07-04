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  4. В списке 13 легионеров. Заявка донецкого Шахтера на сезон 2025/26
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 21:42 |
910
3

В списке 13 легионеров. Заявка донецкого Шахтера на сезон 2025/26

Подопечные Арды Турана уже 10 июля сыграют первый официальный матч новой кампании

04 июля 2025, 21:42 |
910
3
В списке 13 легионеров. Заявка донецкого Шахтера на сезон 2025/26
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» определился с футболистами, которые будут играть в составе «горняков» в сезоне 2025/26 – заявка команды была опубликована на сайте Премьер-лиги.

Стоит отметить, что подопечные Арды Турана первыми начнут новую кампанию, ведь уже 10 июля сыграют матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».

Донецкий клуб рассчитывает на 29 футболистов – в список попали 13 легионеров и 16 украинских игроков. Шанс закрепиться в первой команде получили и воспитанники академии – Ростислав Баглай, Виктор Цуканов и Николай Огарков.

Заявка донецкого «Шахтера» на сезон 2025/26:

Вратари: Ростислав Баглай, Дмитрий Ризнык, Кирилл Фесюн

Защитники: Иракли Азаров, Педро Энрике, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Алаа Грам, Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Николай Огарков, Винисиус Тобиас, Марьян Фарина

Полузащитники: Артем Бондаренко, Антон Глущенко, Марлон, Педриньо, Дмитрий Крыськив, Невертон, Егор Назарина, Олег Очеретько, Алиссон, Кевин, Георгий Судаков, Виктор Цуканов, Марьян Швед

Нападающие: Эгиналду, Кауан Элиас, Лассина Траоре

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Ростислав Баглай Дмитрий Ризнык Кирилл Фесюн Иракли Азаров Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Валерий Бондарь Гиорги Гочолеишвили Алаа Грам Ефим Конопля Николай Матвиенко Николай Огарков Винисиус Тобиас Марьян Фарина Артем Бондаренко Антон Глущенко Марлон Гомес Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Дмитрий Крыськив Невертон Егор Назарина Олег Очеретько Алиссон Сантана Кевин (Шахтер) Георгий Судаков Виктор Цуканов Марьян Швед Эгиналду Кауан Элиас заявка Лассина Траоре
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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aleks8-48
Це що,початок відродження бразильського Шахтаря? 
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0
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avk2307
Роналдо не перейшов.Мессі також не приїхав.
отже буде так як і минулого року..
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-1
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