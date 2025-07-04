В списке 13 легионеров. Заявка донецкого Шахтера на сезон 2025/26

Донецкий «Шахтер» определился с футболистами, которые будут играть в составе «горняков» в сезоне 2025/26 – заявка команды была опубликована на сайте Премьер-лиги.

Стоит отметить, что подопечные Арды Турана первыми начнут новую кампанию, ведь уже 10 июля сыграют матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».

Донецкий клуб рассчитывает на 29 футболистов – в список попали 13 легионеров и 16 украинских игроков. Шанс закрепиться в первой команде получили и воспитанники академии – Ростислав Баглай, Виктор Цуканов и Николай Огарков.

Заявка донецкого «Шахтера» на сезон 2025/26:

Вратари: Ростислав Баглай, Дмитрий Ризнык, Кирилл Фесюн

Защитники: Иракли Азаров, Педро Энрике, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Алаа Грам, Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Николай Огарков, Винисиус Тобиас, Марьян Фарина

Полузащитники: Артем Бондаренко, Антон Глущенко, Марлон, Педриньо, Дмитрий Крыськив, Невертон, Егор Назарина, Олег Очеретько, Алиссон, Кевин, Георгий Судаков, Виктор Цуканов, Марьян Швед

Нападающие: Эгиналду, Кауан Элиас, Лассина Траоре