Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира ПСЖ – Бавария
Матч пройдет 5 июля 2025 года
5 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».
Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.
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