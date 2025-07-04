Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира ПСЖ – Бавария

5 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.