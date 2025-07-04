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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 20:41 | Обновлено 04 июля 2025, 22:00
358
0

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира ПСЖ – Бавария

Матч пройдет 5 июля 2025 года

04 июля 2025, 20:41 | Обновлено 04 июля 2025, 22:00
358
0
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира ПСЖ – Бавария
коллаж Sport.ua

5 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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