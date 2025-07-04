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  4. Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 21:12 | Обновлено 04 июля 2025, 22:14
450
1

Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025

4 июля в 22:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира

04 июля 2025, 21:12 | Обновлено 04 июля 2025, 22:14
450
1
Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

4 июля в 22:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» сыграют на арене Citrus Bowl в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025

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Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы Симоне Индзаги
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
От цікаво. Інтер вже залишив чемпіонат, а тренер Сімоне з іншим клубом продовжує боротьбу. Не дивно що обіграв Сіті, а тут якийсь Флуміненсе.
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