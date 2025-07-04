4 июля в 22:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» сыграют на арене Citrus Bowl в Орландо.

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Победитель матча в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025