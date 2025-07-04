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  4. ВИДЕО. Эгиналду вывел Шахтер вперед в товарищеским матче в Словении
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 20:12 | Обновлено 04 июля 2025, 20:28
426
0

ВИДЕО. Эгиналду вывел Шахтер вперед в товарищеским матче в Словении

Подопечные Арды Турана забили в ворота хорватского соперника во втором тайме

04 июля 2025, 20:12 | Обновлено 04 июля 2025, 20:28
426
0
ВИДЕО. Эгиналду вывел Шахтер вперед в товарищеским матче в Словении
ФК Шахтер Донецк. Эгиналду

4 июля проходит товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

На 51-й минуте Педро Энрике навесил с фланга, после чего Эгиналду отправил мяч в ворота и открыл счет.

Товарищеский матч, Словения. 4 июля

Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 1:0 (обновляется)

ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 51 мин

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия) Эгиналду
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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