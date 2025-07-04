ВИДЕО. Эгиналду вывел Шахтер вперед в товарищеским матче в Словении
Подопечные Арды Турана забили в ворота хорватского соперника во втором тайме
4 июля проходит товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».
На 51-й минуте Педро Энрике навесил с фланга, после чего Эгиналду отправил мяч в ворота и открыл счет.
Товарищеский матч, Словения. 4 июля
Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 1:0 (обновляется)
ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 51 мин
⚽️ Егіналду відкриває рахунок у спарингу «Шахтар» 🆚 «Гориця» 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2025
🅰️ Асист Педро Енріке 👏🏻#Shakhtar #ШахтарГориця pic.twitter.com/qEFg4qSxDv
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