ВИДЕО. Эгиналду вывел Шахтер вперед в товарищеским матче в Словении

4 июля проходит товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

На 51-й минуте Педро Энрике навесил с фланга, после чего Эгиналду отправил мяч в ворота и открыл счет.

Товарищеский матч, Словения. 4 июля

Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 1:0 (обновляется)

ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 51 мин