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Испания
04 июля 2025, 20:30 | Обновлено 04 июля 2025, 20:48
489
0

УЕФА оштрафовал Челси, Рому и Барселону на существенные суммы

Штраф за нарушение финансовых параметров

04 июля 2025, 20:30 | Обновлено 04 июля 2025, 20:48
489
0
УЕФА оштрафовал Челси, Рому и Барселону на существенные суммы
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА объявил о штрафных санкциях для ряда клубов, которые не смогли вложиться в нормы финансовой отчетности, требуемые организацией.

УЕФА оштрафовал Астон Виллу (11 млн евро), Барселону (15 млн евро), Рому (3 млн евро), Лион (12,5 млн евро), Челси (20 млн евро).

Отметим, что из-за финансовых проблем Лион был понижен в классе и до результатов апелляции является клубом Лиги 2, а Барселоне аналогичные трудности мешают регистрировать новых игроков.

Рома надеялась до 1 июля продать хотя бы одного игрока и выручить 10 миллионов, что позволило бы избежать штрафа, но клуб этого сделать не успел.

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УЕФА Лион Барселона Рома Рим Челси Астон Вилла штрафы
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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