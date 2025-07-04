Арина Соболенко – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Уимблдона-2025
4 июля проходят матчи 1/16 финала Уимблдонского турнира в верхней части женской сетки одиночного разряда.
Ориентировочно в 21:15 на центральный корт выйдет первая ракетка мира Арина Соболенко и победительница US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 40).
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Арины.
Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Элизе Мертенс.
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