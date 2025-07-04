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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ отпустил экс-звезду Барселоны в Бразилию
Англия
04 июля 2025, 19:36 | Обновлено 04 июля 2025, 20:02
893
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ отпустил экс-звезду Барселоны в Бразилию

Филиппе Коутиньо сменил клубную прописку

04 июля 2025, 19:36 | Обновлено 04 июля 2025, 20:02
893
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ отпустил экс-звезду Барселоны в Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Астон Вилла официально объявила об уходе бразильского вингера Филиппе Коутиньо, подписавшего полноценный контракт с Васко да Гама. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Астон Вилла объявила об уходе Коутиньо, в то время как Васко да Гама – подписание полноценного контракта с 33-летним бразильцем на один год – до конца июня 2026 года. Условия трансфера ни одна из сторон не разглашается.

С июля прошлого года Коутиньо играл за Васко да Гама на правах аренды. В текущем сезоне на счету хавбека 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах за бразильский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Барселона закрывает долги по зарплате перед Месси и другими игроками

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Филиппе Коутиньо Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ Васко да Гама чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Астон Вилла
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