ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ отпустил экс-звезду Барселоны в Бразилию

Астон Вилла официально объявила об уходе бразильского вингера Филиппе Коутиньо, подписавшего полноценный контракт с Васко да Гама. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Астон Вилла объявила об уходе Коутиньо, в то время как Васко да Гама – подписание полноценного контракта с 33-летним бразильцем на один год – до конца июня 2026 года. Условия трансфера ни одна из сторон не разглашается.

С июля прошлого года Коутиньо играл за Васко да Гама на правах аренды. В текущем сезоне на счету хавбека 5 голов и 3 ассиста в 26 матчах за бразильский клуб во всех турнирах.

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