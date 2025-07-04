Капитан Ливерпуля дал важное обещание после трагической смерти Диоги Жоты

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк отреагировал на трагическую гибель португальского форварда Диогу Жоты. Вирджил дал важное обещание семье португальца.

«Не могу в это поверить, не хочу в это верить. Совершенно опустошен и в полном шоке. Какой ты был человек, какой игрок, но самое главное – какой невероятный семьянин.

Ты так много значил для нас и всегда будешь значить. Для твоей семьи потерять двух сыновей, мужа и отца – это очень больно. Так жестоко и несправедливо. Мое сердце разрывается за всю твою замечательную семью, за Рутe и за твоих детей. Обещаю, что в эти трудные времена и после мы всегда будем рядом с твоей семьей.

Чемпион навсегда, номер 20 навсегда. Для меня была честь стоять рядом с тобой на поле и быть твоим другом за его пределами. Мы будем скучать по тебе больше, чем могут передать слова, и никогда тебя не забудем. Твое наследие будет жить, мы позаботимся об этом. Покои с миром, Диогу и Андре», – написал ван Дейк.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты