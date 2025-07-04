Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Ливерпуля дал важное обещание после трагической смерти Диоги Жоты
Англия
04 июля 2025, 18:48 | Обновлено 04 июля 2025, 19:13
591
0

Капитан Ливерпуля дал важное обещание после трагической смерти Диоги Жоты

Вирджил ван Дейк пообещал поддержать семью португальца

04 июля 2025, 18:48 | Обновлено 04 июля 2025, 19:13
591
0
Капитан Ливерпуля дал важное обещание после трагической смерти Диоги Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк и Диогу Жота

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк отреагировал на трагическую гибель португальского форварда Диогу Жоты. Вирджил дал важное обещание семье португальца.

«Не могу в это поверить, не хочу в это верить. Совершенно опустошен и в полном шоке. Какой ты был человек, какой игрок, но самое главное – какой невероятный семьянин.

Ты так много значил для нас и всегда будешь значить. Для твоей семьи потерять двух сыновей, мужа и отца – это очень больно. Так жестоко и несправедливо. Мое сердце разрывается за всю твою замечательную семью, за Рутe и за твоих детей. Обещаю, что в эти трудные времена и после мы всегда будем рядом с твоей семьей.

Чемпион навсегда, номер 20 навсегда. Для меня была честь стоять рядом с тобой на поле и быть твоим другом за его пределами. Мы будем скучать по тебе больше, чем могут передать слова, и никогда тебя не забудем. Твое наследие будет жить, мы позаботимся об этом. Покои с миром, Диогу и Андре», – написал ван Дейк.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты

По теме:
ФОТО. Португалец вышел на матч Уимблдона с черной лентой в память о Жоте
Только покинул Арсенал. Игрока обвинили в пяти случаях изнасилования
«Нет слов». Салах отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля
Диогу Жота Ливерпуль смерть автокатастрофа Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вирджил ван Дейк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04 июля 2025, 18:00 10
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/16 финала состоится 4 июля и начнется не ранее 18:30 по Киеву

Погба долго не сможет дебютировать за Монако. Названа неочевидная причина
Футбол | 04 июля 2025, 17:41 0
Погба долго не сможет дебютировать за Монако. Названа неочевидная причина
Погба долго не сможет дебютировать за Монако. Названа неочевидная причина

Тьяго Скуро считает, что французу понадобиться три месяца, чтобы набрать форму

УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Бокс | 04.07.2025, 01:08
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04.07.2025, 07:41
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
Бокс | 03.07.2025, 19:24
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
03.07.2025, 05:14 1
Футбол
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем