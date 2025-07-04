Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
Испания
04 июля 2025, 19:23 |
1919
0

Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе

«Реал» Мадрид возглавил рейтинг

04 июля 2025, 19:23 |
1919
0
Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Известный портал Transfermarkt опубликовал топ-20 европейских клубов по суммарной стоимости всех игроков (по состоянию на 3 июля).

Возглавляет рейтинг мадридский «Реал» (1,34 млрд евро), вторым идет «Манчестер Сити» (1,33 млрд евро), замыкает тройку «Челси» (1,2 млрд евро).

Бавария идет первой среди тех, у кого суммарная стоимость игроков меньше 1 млрд евро.

Топ-20 выглядит следующим образом:

  • 1,34 млрд евро – Реал
  • 1,33 млрд евро – Манчестер Сити
  • 1,20 млрд евро – Челси
  • 1,12 млрд евро – ПСЖ
  • 1,12 млрд евро – Арсенал
  • 1,09 млрд евро – Барселона
  • 1,08 млрд евро – Ливерпуль
  • 892 млн евро – Бавария
  • 818 млн евро – Манчестер Юнайтед
  • 805 млн евро – Тоттенхэм
  • 740 млн евро – Интер
  • 690 млн евро – Брайтон
  • 643 млн евро – Ньюкасл
  • 606 млн евро – Ювентус
  • 574 млн евро – Атлетико
  • 571 млн евро – Астон Вилла
  • 521 млн евро – Спортинг
  • 506 млн евро – РБ Лейпциг
  • 494 млн евро – Наполи
  • 490 млн евро – Милан
По теме:
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира ПСЖ – Бавария
Реал – Боруссия Д. Прогноз и анонс четвертьфинал клубного чемпионата мира
УЕФА оштрафовал Челси, Рому и Барселону на существенные суммы
Реал Мадрид Transfermarkt статистика Манчестер Сити Челси Бавария Ньюкасл ПСЖ Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Интер Милан Брайтон Ювентус рейтинг Атлетико Мадрид Астон Вилла Спортинг Лиссабон РБ Лейпциг Наполи Милан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04 июля 2025, 07:41 16
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»

Артем выделил Валентина Белькевича

«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
Футбол | 04 июля 2025, 20:05 0
«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги
«Планировали заранее». Оболонь недовольна поступком клуба из Первой лиги

Гендиректор киевской команды Резниченко прокомментировал действия «Буковины»

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04.07.2025, 18:00
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Бокс | 04.07.2025, 01:08
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Футбол | 04.07.2025, 09:04
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 4
Футбол
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 12
Бокс
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем