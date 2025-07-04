Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
«Реал» Мадрид возглавил рейтинг
Известный портал Transfermarkt опубликовал топ-20 европейских клубов по суммарной стоимости всех игроков (по состоянию на 3 июля).
Возглавляет рейтинг мадридский «Реал» (1,34 млрд евро), вторым идет «Манчестер Сити» (1,33 млрд евро), замыкает тройку «Челси» (1,2 млрд евро).
Бавария идет первой среди тех, у кого суммарная стоимость игроков меньше 1 млрд евро.
Топ-20 выглядит следующим образом:
- 1,34 млрд евро – Реал
- 1,33 млрд евро – Манчестер Сити
- 1,20 млрд евро – Челси
- 1,12 млрд евро – ПСЖ
- 1,12 млрд евро – Арсенал
- 1,09 млрд евро – Барселона
- 1,08 млрд евро – Ливерпуль
- 892 млн евро – Бавария
- 818 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 805 млн евро – Тоттенхэм
- 740 млн евро – Интер
- 690 млн евро – Брайтон
- 643 млн евро – Ньюкасл
- 606 млн евро – Ювентус
- 574 млн евро – Атлетико
- 571 млн евро – Астон Вилла
- 521 млн евро – Спортинг
- 506 млн евро – РБ Лейпциг
- 494 млн евро – Наполи
- 490 млн евро – Милан
Außerhalb des Milliarden-Klubs ist der #FCBayern ganz oben! 💵💵 Dahinter ist #RBLeipzig derzeit der einzige deutsche Klub in der Top-20... pic.twitter.com/nO4v0XF3XU— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 4, 2025
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