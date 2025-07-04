Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе

Известный портал Transfermarkt опубликовал топ-20 европейских клубов по суммарной стоимости всех игроков (по состоянию на 3 июля).

Возглавляет рейтинг мадридский «Реал» (1,34 млрд евро), вторым идет «Манчестер Сити» (1,33 млрд евро), замыкает тройку «Челси» (1,2 млрд евро).

Бавария идет первой среди тех, у кого суммарная стоимость игроков меньше 1 млрд евро.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1,34 млрд евро – Реал

1,33 млрд евро – Манчестер Сити

1,20 млрд евро – Челси

1,12 млрд евро – ПСЖ

1,12 млрд евро – Арсенал

1,09 млрд евро – Барселона

1,08 млрд евро – Ливерпуль

892 млн евро – Бавария

818 млн евро – Манчестер Юнайтед

805 млн евро – Тоттенхэм

740 млн евро – Интер

690 млн евро – Брайтон

643 млн евро – Ньюкасл

606 млн евро – Ювентус

574 млн евро – Атлетико

571 млн евро – Астон Вилла

521 млн евро – Спортинг

506 млн евро – РБ Лейпциг

494 млн евро – Наполи

490 млн евро – Милан