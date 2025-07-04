Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги потерял главного тренера из-за денег
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 18:07 |
1245
1

Клуб Украинской Премьер-лиги потерял главного тренера из-за денег

Гендиректор «Оболони» Резниченко откровенно прокомментировал уход Сергея Щищенко

04 июля 2025, 18:07 |
1245
1
Клуб Украинской Премьер-лиги потерял главного тренера из-за денег
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Резниченко откровенно рассказал о потере главного тренера Сергея Щищенко, который согласился возглавить черновицкую «Буковину» в Первой лиге:

– Расскажите о деталях расторжения контракта с Сергеем Щищенко. Это было желание тренера или «Оболонь» сама не была против этого?

– Хочу вам сказать откровенно, нет у меня большого желания говорить об этих вещах. Единственное, что я хочу сказать – не удивлюсь, если Шишенко на следующий сезон появится в команде Второй лиги и будет рассказывать, что команда Второй лиги очень активно развивается, лучше, например, чем та самая «Буковина», в которой он сейчас находится.

Для меня очень странные вещи происходят по этому моменту, потому что, насколько я знаю, Сергей Юрьевич имел предложение от «Александрии».

Думаю, что каждый тренер мечтает добиться такого уровня, тренировать команду, играющую в еврокубках. Это и опыт, и вызов для каждого тренера. Но почему Сергей Юрьевич принял такое решение? Я думаю, что можете спросить его.

К сожалению, очень много неприятных вещей, которые называются деньги. Поэтому я понимаю, что это был главный фактор для Сергея Юрьевича между выбором «Александрия» и «Буковина», – прокомментировал уход тренера Резниченко.

По теме:
Тренер, который работал в Премьер-лиге 2024/25, дисквалифицирован на 3 года
Наставник дебютанта УПЛ: «Кто не будет выдерживать – будем прощаться»
Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица. Видео голов и обзор (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ. Названа сумма
Футбол | 04 июля 2025, 17:55 1
Реал пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ. Названа сумма
Реал пообещал игрокам рекордные призовые за Клубный ЧМ. Названа сумма

Каждый может получить по 1 миллиону евро

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Футбол | 03 июля 2025, 21:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты

Клуб вывел из обращения 20-й номер, до этого принадлежавший португальцу

УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Бокс | 04.07.2025, 01:08
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира
Футбол | 04.07.2025, 14:55
Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира
Плохие новости для Миколенко. Его конкурентом должен стать чемпион мира
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
Бокс | 03.07.2025, 19:24
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Якби були теоритичні шанси потрапити в групу то він може і погодився на пропозицію. А так, для чого? Опозоритись??? І не факт, що Олександрія чи Оболонь не зустрінуться з Буковиною в перехідних матча)))))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 1
Футбол
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем