Клуб Украинской Премьер-лиги потерял главного тренера из-за денег

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Резниченко откровенно рассказал о потере главного тренера Сергея Щищенко, который согласился возглавить черновицкую «Буковину» в Первой лиге:

– Расскажите о деталях расторжения контракта с Сергеем Щищенко. Это было желание тренера или «Оболонь» сама не была против этого?

– Хочу вам сказать откровенно, нет у меня большого желания говорить об этих вещах. Единственное, что я хочу сказать – не удивлюсь, если Шишенко на следующий сезон появится в команде Второй лиги и будет рассказывать, что команда Второй лиги очень активно развивается, лучше, например, чем та самая «Буковина», в которой он сейчас находится.

Для меня очень странные вещи происходят по этому моменту, потому что, насколько я знаю, Сергей Юрьевич имел предложение от «Александрии».

Думаю, что каждый тренер мечтает добиться такого уровня, тренировать команду, играющую в еврокубках. Это и опыт, и вызов для каждого тренера. Но почему Сергей Юрьевич принял такое решение? Я думаю, что можете спросить его.

К сожалению, очень много неприятных вещей, которые называются деньги. Поэтому я понимаю, что это был главный фактор для Сергея Юрьевича между выбором «Александрия» и «Буковина», – прокомментировал уход тренера Резниченко.