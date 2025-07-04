Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч в Словении

4 июня состоится товарищеский матч, в котором встретится донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

Главный тренер «Шахтера» определился со стартовым составом на товарищеский поединок, который состоится в Словении.

Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.

Шахтер Донецк: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Грамм, Азаров, Назаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Траоре, Швед.

ФОТО. Стартовый состав донецкого «Шахтера» на товарищеский матч: