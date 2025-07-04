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  4. Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч в Словении
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 18:35 |
701
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Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч в Словении

Соперником подопечных Арды Турана станет представитель Хорватии «Горица Велика-Горица»

04 июля 2025, 18:35 |
701
1
Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч в Словении
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

4 июня состоится товарищеский матч, в котором встретится донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

Главный тренер «Шахтера» определился со стартовым составом на товарищеский поединок, который состоится в Словении.

Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.

Шахтер Донецк: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Грамм, Азаров, Назаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Траоре, Швед.

ФОТО. Стартовый состав донецкого «Шахтера» на товарищеский матч:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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saltim
Жора во второй состав попал.
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