Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч в Словении
Соперником подопечных Арды Турана станет представитель Хорватии «Горица Велика-Горица»
4 июня состоится товарищеский матч, в котором встретится донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».
Главный тренер «Шахтера» определился со стартовым составом на товарищеский поединок, который состоится в Словении.
Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.
Шахтер Донецк: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Грамм, Азаров, Назаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Траоре, Швед.
ФОТО. Стартовый состав донецкого «Шахтера» на товарищеский матч:
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