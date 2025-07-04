Чистка состава. Четыре известных игрока заявили о желании покинуть МЮ
Рэшфорд, Гарначо, Санчо и Антони, а к ним присоединился Маласия
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сразу пять футболистов заявили руководству Манчестер Юнайтед о желании покинуть команду.
Это известные игроки атаки Маркус Рэшфорд, Антони, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо, а также защитник Тирелл Маласия.
Ранее было известно о том, что Санчо близок к переходу в Ювентус, а Антони хотел бы вернуться в Бетис, где успешно провел вторую часть минувшего сезона.
Рэшфорд после аренды в Астон Вилле заинтересовал Барселону, а Гарначо входил в список Челси, но Синие уже подписали Джейми Байно-Гиттенса.
Точно покинет команду Рэшфорд – его 10-й номер отдали новичку Матеусу Кунье.
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