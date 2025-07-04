Чистка состава. Четыре известных игрока заявили о желании покинуть МЮ

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сразу пять футболистов заявили руководству Манчестер Юнайтед о желании покинуть команду.

Это известные игроки атаки Маркус Рэшфорд, Антони, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо, а также защитник Тирелл Маласия.

Ранее было известно о том, что Санчо близок к переходу в Ювентус, а Антони хотел бы вернуться в Бетис, где успешно провел вторую часть минувшего сезона.

Рэшфорд после аренды в Астон Вилле заинтересовал Барселону, а Гарначо входил в список Челси, но Синие уже подписали Джейми Байно-Гиттенса.

Точно покинет команду Рэшфорд – его 10-й номер отдали новичку Матеусу Кунье.