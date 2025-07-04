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Англия
04 июля 2025, 18:59 | Обновлено 04 июля 2025, 19:15
789
2

Чистка состава. Четыре известных игрока заявили о желании покинуть МЮ

Рэшфорд, Гарначо, Санчо и Антони, а к ним присоединился Маласия

04 июля 2025, 18:59 | Обновлено 04 июля 2025, 19:15
789
2
Чистка состава. Четыре известных игрока заявили о желании покинуть МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сразу пять футболистов заявили руководству Манчестер Юнайтед о желании покинуть команду.

Это известные игроки атаки Маркус Рэшфорд, Антони, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо, а также защитник Тирелл Маласия.

Ранее было известно о том, что Санчо близок к переходу в Ювентус, а Антони хотел бы вернуться в Бетис, где успешно провел вторую часть минувшего сезона.

Рэшфорд после аренды в Астон Вилле заинтересовал Барселону, а Гарначо входил в список Челси, но Синие уже подписали Джейми Байно-Гиттенса.

Точно покинет команду Рэшфорд – его 10-й номер отдали новичку Матеусу Кунье.

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Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Антони (Матеус дос Сантос) Тирелл Маласия Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Перець
І знову  буде боротьба за виживання в низу турнірної таблиці 
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Mark4854590
МЮ та Аморіму вони теж наче не потрібні. Тож або трансфери, або нові оренди
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0
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