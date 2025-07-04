Два спарринга за день. Полесье назвало следующих соперников на сборах

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Под Руководством Руслана Ротаня команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирский клуб уже провел два контрольных матча. Сперва «Полесье» сыграло вничью 1:1 с братиславским «Слованом», а во втором спарринге разгромило австрийский клуб четвертого дивизиона «Бад-Леонфельден» (5:1).

Следующими соперниками «Полесья» также станут австрийский и словацкий клубы. Причем оба матча пройдут в один день, 5 июля.

Матч с австрийским клубом «Хорн» начнется в 12:00 по Киеву. «Хорн» в прошлом сезоне занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

Начало встречи с клубом ДАК 1904 (Словакия) запланировано на 18:30 по Киеву. В прошлом сезоне ДАК 1904 занял 4-е место в высшей лиге чемпионата Словакии и через плей-офф получил путевку в квалификацию Лиги конференций. Однако на этот момент клуб отстранен от еврокубков.