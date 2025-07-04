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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 17:58 | Обновлено 04 июля 2025, 18:00
204
0

Два спарринга за день. Полесье назвало следующих соперников на сборах

Команда Руслана Ротаня сыграет с клубами из Австрии и Словакии

04 июля 2025, 17:58 | Обновлено 04 июля 2025, 18:00
204
0
Два спарринга за день. Полесье назвало следующих соперников на сборах
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Под Руководством Руслана Ротаня команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Житомирский клуб уже провел два контрольных матча. Сперва «Полесье» сыграло вничью 1:1 с братиславским «Слованом», а во втором спарринге разгромило австрийский клуб четвертого дивизиона «Бад-Леонфельден» (5:1).

Следующими соперниками «Полесья» также станут австрийский и словацкий клубы. Причем оба матча пройдут в один день, 5 июля.

Матч с австрийским клубом «Хорн» начнется в 12:00 по Киеву. «Хорн» в прошлом сезоне занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

Начало встречи с клубом ДАК 1904 (Словакия) запланировано на 18:30 по Киеву. В прошлом сезоне ДАК 1904 занял 4-е место в высшей лиге чемпионата Словакии и через плей-офф получил путевку в квалификацию Лиги конференций. Однако на этот момент клуб отстранен от еврокубков.

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товарищеские матчи Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ ДАК 1904 Дунайска Стреда
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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