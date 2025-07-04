Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только покинул Арсенал. Игрока обвинили в пяти случаях изнасилования
Англия
04 июля 2025, 17:22 | Обновлено 04 июля 2025, 17:42
784
0

Только покинул Арсенал. Игрока обвинили в пяти случаях изнасилования

Партей только покинул лондонскую команду

04 июля 2025, 17:22 | Обновлено 04 июля 2025, 17:42
784
0
Только покинул Арсенал. Игрока обвинили в пяти случаях изнасилования
Sky Sports. Томас Партей

По информации Sky Sports, прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в адрес уже экс-полузащитника Арсенала Томаса Партея.

Игрок обвиняется в пяти случаях изнасилования и одном случае попытки сексуального насилия.

Сообщается, что эпизоды случились в 2021 и 2022 году. Пока нет информации, будет ли Томас задержан.

После завершения минувшего сезона Партей вел переговоры о продлении контракта с Арсеналом, однако стороны не договорились и 1 июля хавбек стал свободным агентом.

В минувшем сезоне 32-летний Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

По теме:
«Нет слов». Салах отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля
ФОТО. Экс-капитан Ливерпуля не сдержал слез во время прощания с Жотой
ВИДЕО. 3 минуты скорби. Ливерпуль выпустил прощальный ролик для Жоты
Томас Партей Арсенал Лондон Английская Премьер-лига изнасилование чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Футбол | 03 июля 2025, 23:02 1
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале

Флорентино доверяет Андрею Лунину

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал форварда, который вылетел из УПЛ с Ворсклой
Футбол | 04 июля 2025, 17:08 0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал форварда, который вылетел из УПЛ с Ворсклой
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал форварда, который вылетел из УПЛ с Ворсклой

Денис Ндукве став гравцем рівненських «вовків»

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Футбол | 03.07.2025, 21:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Теннис | 04.07.2025, 15:58
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Футбол | 03.07.2025, 22:25
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
03.07.2025, 05:14 1
Футбол
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 4
Футбол
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 4
Футбол
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 07:05
Теннис
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем