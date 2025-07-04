Только покинул Арсенал. Игрока обвинили в пяти случаях изнасилования

По информации Sky Sports, прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в адрес уже экс-полузащитника Арсенала Томаса Партея.

Игрок обвиняется в пяти случаях изнасилования и одном случае попытки сексуального насилия.

Сообщается, что эпизоды случились в 2021 и 2022 году. Пока нет информации, будет ли Томас задержан.

После завершения минувшего сезона Партей вел переговоры о продлении контракта с Арсеналом, однако стороны не договорились и 1 июля хавбек стал свободным агентом.

В минувшем сезоне 32-летний Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.