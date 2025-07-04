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  4. Погба долго не сможет дебютировать за Монако. Названа неочевидная причина
Франция
04 июля 2025, 17:41 |
112
0

Погба долго не сможет дебютировать за Монако. Названа неочевидная причина

Тьяго Скуро считает, что французу понадобиться три месяца, чтобы набрать форму

04 июля 2025, 17:41 |
112
0
Погба долго не сможет дебютировать за Монако. Названа неочевидная причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Директор Монако Тьяго Скуро поделился эмоциями после подписания контракта с французским полузащитником Полем Погба, отсидевшим дисквалификацию за допинг. Менеджер объяснил, когда Поль может дебютировать в Лиге.

«Мы рады, что Поль Погба присоединился к нам. Но он еще не будет готов играть против Гавра. Чтобы Погба набрал хорошую форму, может потребоваться около 3 месяцев», – сказал Скуро.

32-летний хавбек возвращается в футбол после дисквалификации за допинг. В 2023 году, когда Погба был игроком Ювентуса, Поль получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Однако бан удалось сократить до 18 месяцев благодаря апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Погба ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Ювентус, а также провел 91-й матч за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что Монако подписало вингера, который считался вторым Лионелем Месси.

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Поль Погба Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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