«Нет слов». Салах отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на трагическую смерть португальского форварда Диогу Жоты, погибшего в автокатастрофе.

«У меня действительно нет слов. До вчерашнего дня я никогда не думал, что будет что-то, что испугает меня вернуться в Ливерпуль после перерыва. Товарищи по команде приходят и уходят, но не так. Будет очень тяжело принять, что Диогу не будет, когда мы вернемся.

Я думаю о его жене, его детях, и, конечно, его родителях, внезапно потерявших своих детей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются в любой поддержке, которую могут получить. Они никогда не будут забыты», – сказал египтянин.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты.