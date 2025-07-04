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  4. «Нет слов». Салах отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля
Англия
04 июля 2025, 16:47 | Обновлено 04 июля 2025, 16:49
658
0

«Нет слов». Салах отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля

Мохамед поддержал родственников Диогу Жоты

04 июля 2025, 16:47 | Обновлено 04 июля 2025, 16:49
658
0
«Нет слов». Салах отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Диогу Жота

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на трагическую смерть португальского форварда Диогу Жоты, погибшего в автокатастрофе.

«У меня действительно нет слов. До вчерашнего дня я никогда не думал, что будет что-то, что испугает меня вернуться в Ливерпуль после перерыва. Товарищи по команде приходят и уходят, но не так. Будет очень тяжело принять, что Диогу не будет, когда мы вернемся.

Я думаю о его жене, его детях, и, конечно, его родителях, внезапно потерявших своих детей. Близкие Диогу и его брата Андре нуждаются в любой поддержке, которую могут получить. Они никогда не будут забыты», – сказал египтянин.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты.

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Мохамед Салах Ливерпуль Диогу Жота смерть автокатастрофа Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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