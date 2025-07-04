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  4. Два матча за два дня. Динамо внесло изменения в график подготовки
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 16:53 | Обновлено 04 июля 2025, 17:09
627
0

Два матча за два дня. Динамо внесло изменения в график подготовки

Дважды сыграют против Кишварды

04 июля 2025, 16:53 | Обновлено 04 июля 2025, 17:09
627
0
Два матча за два дня. Динамо внесло изменения в график подготовки
ФК Динамо Киев

Динамо объявило о решении клуба добавить еще один контрольный матч в график подготовки к новому сезону.

6 июля команда Александра Шовковского сыграет контрольный матч против Кишварды. Этот же соперник из Венгрии будет оппонентом Динамо 5 июля – команды сыграют дважды за два дня.

Это будут первые два матча киевлян на сборе. Далее футболисты Динамо сыграют против Мидтьюлланда (11 июля), Вест Бромвича (12 июля) и Осиека (16 июля).

Динамо готовится к старту квалификации Лиги чемпионов 22-23 июля и 29-30 июля.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Кишварда контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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