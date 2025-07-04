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  4. Воспитанник Динамо покинул Ворсклу и может стать игроком Ингульца
Украина. Первая лига
04 июля 2025, 16:24 |
1001
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Воспитанник Динамо покинул Ворсклу и может стать игроком Ингульца

Еще один потенциальный новичок уже покинул команду Василия Кобина

04 июля 2025, 16:24 |
1001
0
Воспитанник Динамо покинул Ворсклу и может стать игроком Ингульца
ФК Динамо Киев. Алексей Слуцкий

После перехода Алексея Паламарчука в ЛНЗ его в воротах Ингульца заменит Антон Жилкин. По имеющейся информации, он уже восстановился после травмы и готов стать основным голкипером.

На просмотре в Ингульце находился вратарь ЛНЗ Иван Дубовой, но он уже покинул расположение петровчан. В то же время компанию Жилкину может составить Алексей Слуцкий, ранее защищавший ворота «Ворсклы», в первые футбольные университеты проходил в киевском «Динамо».

В лазарете «Ингульца» находится только полузащитник Илья Гаджук. Вылетевшую из УПЛ команду из Петрового покинули все арендованные футболисты, однако перед началом сезона кто-то из них может вернуться в «Ингулец», если не трудоустроится в более именитом клубе.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» на сборах переиграл «Черноморец».

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Ингулец трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Алексей Слуцкий инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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