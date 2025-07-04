Воспитанник Динамо покинул Ворсклу и может стать игроком Ингульца

После перехода Алексея Паламарчука в ЛНЗ его в воротах Ингульца заменит Антон Жилкин. По имеющейся информации, он уже восстановился после травмы и готов стать основным голкипером.

На просмотре в Ингульце находился вратарь ЛНЗ Иван Дубовой, но он уже покинул расположение петровчан. В то же время компанию Жилкину может составить Алексей Слуцкий, ранее защищавший ворота «Ворсклы», в первые футбольные университеты проходил в киевском «Динамо».

В лазарете «Ингульца» находится только полузащитник Илья Гаджук. Вылетевшую из УПЛ команду из Петрового покинули все арендованные футболисты, однако перед началом сезона кто-то из них может вернуться в «Ингулец», если не трудоустроится в более именитом клубе.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» на сборах переиграл «Черноморец».