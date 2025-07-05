Игрок Динамо отказался возвращаться в Киев и решил, за какой клуб играть
Витиньо продлил аренду с клубом «Интернасьонал»
Вингер киевского «Динамо» Витиньо выбрал себе клуб на следующий сезон.
По информации источника, бразилец продлил аренду с «Интернасьоналом», где провел весь прошлый сезон.
В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.
Витиньо провел 25 матчей за сезон в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро. Контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.
Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».
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