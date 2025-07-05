Игрок Динамо отказался возвращаться в Киев и решил, за какой клуб играть

Вингер киевского «Динамо» Витиньо выбрал себе клуб на следующий сезон.

По информации источника, бразилец продлил аренду с «Интернасьоналом», где провел весь прошлый сезон.

В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.

Витиньо провел 25 матчей за сезон в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро. Контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».