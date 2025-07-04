Срна разнес проведение КЧМ-2025: «Это похоже на УПЛ»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подверг критике проведение клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в США. Функционер пожаловался на пустые трибуны и паузы в матчах, вызванных погодными условиями.

«Знаете, как выглядит этот клубный чемпионат мира? Он похож на украинский чемпионат – пустые трибуны и перерывы в несколько часов.

Только в Украине эти паузы из-за ракет и дронов, а у них — из-за плохой погоды. Я абсолютно не поддерживаю ни ФИФА, ни этот клубный чемпионат мира», – сказал Дарио.

Ранее сообщалось, что Челси может потерять ключевого игрока перед матчем КЧМ из-за гибели Жоты.