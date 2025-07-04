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  4. Срна разнес проведение КЧМ-2025: «Это похоже на УПЛ»
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 16:12 |
1051
3

Срна разнес проведение КЧМ-2025: «Это похоже на УПЛ»

Дарио не нравится клубный чемпионат мира из-за пустых трибун и пауз в матчах

04 июля 2025, 16:12 |
1051
3
Срна разнес проведение КЧМ-2025: «Это похоже на УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подверг критике проведение клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в США. Функционер пожаловался на пустые трибуны и паузы в матчах, вызванных погодными условиями.

«Знаете, как выглядит этот клубный чемпионат мира? Он похож на украинский чемпионат – пустые трибуны и перерывы в несколько часов.

Только в Украине эти паузы из-за ракет и дронов, а у них — из-за плохой погоды. Я абсолютно не поддерживаю ни ФИФА, ни этот клубный чемпионат мира», – сказал Дарио.

Ранее сообщалось, что Челси может потерять ключевого игрока перед матчем КЧМ из-за гибели Жоты.

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Дарио Срна клубный чемпионат мира по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Jutarnji List
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Комментарии 3
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androma
Цей тарнір потрібен американцям як репетиція до ЧС 2026. Більше він ніякої цінності не представляє.
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+2
Умник
Ахха ха. А если бы выиграли упл пел бы иначе.
Ох и клоун
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Серун так говорить, бо Шахтаря там немає. Якби гірники брали би участь, то Серун сказав би що то ну просто Супертурнір....
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+1
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