Срна разнес проведение КЧМ-2025: «Это похоже на УПЛ»
Дарио не нравится клубный чемпионат мира из-за пустых трибун и пауз в матчах
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подверг критике проведение клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в США. Функционер пожаловался на пустые трибуны и паузы в матчах, вызванных погодными условиями.
«Знаете, как выглядит этот клубный чемпионат мира? Он похож на украинский чемпионат – пустые трибуны и перерывы в несколько часов.
Только в Украине эти паузы из-за ракет и дронов, а у них — из-за плохой погоды. Я абсолютно не поддерживаю ни ФИФА, ни этот клубный чемпионат мира», – сказал Дарио.
Ранее сообщалось, что Челси может потерять ключевого игрока перед матчем КЧМ из-за гибели Жоты.
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