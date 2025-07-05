ОФИЦИАЛЬНО. Любительский клуб попрощался с легендой Динамо и звездой УПЛ

Любительский клуб Авангард Лозовая объявил об уходе шести футболистов, среди которых бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди и полузащитник Денис Олейник, успевший поиграть за ряд клубов УПЛ.

По официальной информации, клуб объявил об уходе: Евгения Хачериди, Дениса Олейника, Евгения Спивака, Артура Бобиты, Максима Топорова и Кирилла Науменко.

«Это были важные разделы в нашей истории – с эмоциями, победами, борьбой и общими целями! Благодарим каждого из вас за вклад, преданность и характер на поле и за его пределами», – говорится в сообщении пресс-службы.

Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК, белорусское Динамо Брест и любительский Штурм.

Олейник успел поиграть за охтырский Нефтяник, киевский Арсенал, харьковский Металлист, Днепр, нидерландский Витесс, немецкий Дармштадт, черниговскую Десну, харьковский Гелиос, финский Сейнайоки, полтавскую Ворсклу и черкасский ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось от трансфера дорогого бразильца

ФК Авангард Лозовая