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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 08:32 | Обновлено 05 июля 2025, 08:33
605
0

ОФИЦИАЛЬНО. Любительский клуб попрощался с легендой Динамо и звездой УПЛ

Евгений Хачериди и Денис Олейник остались без клуба

05 июля 2025, 08:32 | Обновлено 05 июля 2025, 08:33
605
0
ОФИЦИАЛЬНО. Любительский клуб попрощался с легендой Динамо и звездой УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хачериди

Любительский клуб Авангард Лозовая объявил об уходе шести футболистов, среди которых бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди и полузащитник Денис Олейник, успевший поиграть за ряд клубов УПЛ.

По официальной информации, клуб объявил об уходе: Евгения Хачериди, Дениса Олейника, Евгения Спивака, Артура Бобиты, Максима Топорова и Кирилла Науменко.

«Это были важные разделы в нашей истории – с эмоциями, победами, борьбой и общими целями! Благодарим каждого из вас за вклад, преданность и характер на поле и за его пределами», – говорится в сообщении пресс-службы.

Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК, белорусское Динамо Брест и любительский Штурм.

Олейник успел поиграть за охтырский Нефтяник, киевский Арсенал, харьковский Металлист, Днепр, нидерландский Витесс, немецкий Дармштадт, черниговскую Десну, харьковский Гелиос, финский Сейнайоки, полтавскую Ворсклу и черкасский ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось от трансфера дорогого бразильца

ФК Авангард Лозовая
ФК Авангард Лозовая

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Евгений Хачериди Авангард Лозовая Денис Олейник аматорский футбол расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
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