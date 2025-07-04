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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 13:19 | Обновлено 04 июля 2025, 13:20
1299
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Президент Кудровки рассказал, где клуб собирается играть в будущем

«Кудровка», завоевав путевку в УПЛ, собирается надолго «прописаться» в элитном дивизионе

04 июля 2025, 13:19 | Обновлено 04 июля 2025, 13:20
1299
0
Президент Кудровки рассказал, где клуб собирается играть в будущем
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Об этом шла речь в беседе корреспондента Sport.ua с президентом ФК «Кудровка» Романом Солодаренко:

– Следующий сезон пойдет на адаптацию в классе сильнейших, а уже потом будем ставить перед командой более амбициозные задачи.

– «Кудровка» сообщила, что будет проводить домашние матчи в УПЛ в Киеве на «Оболонь-Арене».

– Да, подписали соглашение с «пивоварами» на один год. Одновременно взялись за наведение порядка на стадионе в Чернигове. «Кудровка» представляет этот регион и должна играть в областном центре. Радует, что в этом вопросе есть взаимопонимание с властными структурами.

– Футболисты «Кудровки» уже втянулись в тренировочный процесс после возвращения из отпуска, провели первый спарринг. На какое усиление рассчитываете?

– На 5-6 новичков. Первых двух уже подписали, речь идет об опытных Владиславе Шаповале и Евгении Морозке. Они ранее выступали в УПЛ и это должно нам пригодиться. Что касается остальных новобранцев, то с ними определимся, когда появится конкретика с теми нашими футболистами, у которых в конце июня закончились контракты. Здесь следует учесть каждую мелочь, потому что требования в УПЛ немного выше, чем в Первом дивизионе. Кстати, будет усиление и в тренерском штабе.

– А уже известно, кто будет выступать за «Кудровку» в чемпионате среди женских и молодежных команд?

– Переговоры еще продолжаются, но они уже на финальной стадии. Будут сюрпризы.

– Помнится, в прошлом сезоне вы были заявлены за «Кудровку» как игрок, но в Первой лиге так и не дебютировали. Возможно, постараетесь наверстать упущенное в УПЛ?

– Сейчас упорно готовлюсь. Дальше все будет зависеть от решения главного тренера Василия Баранова. В «Кудровке» все по спортивному принципу.

Ранее мы сообщали, что новичок УПЛ подписал опытного флангового защитника.

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Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Роман Солодаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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